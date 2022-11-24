Общество 24 ноября 2022, 11:55 Депутаты предложили ввести запрет на передачу коллекторам данных о займах пенсионеров

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Депутаты Госдумы предложили ввести новый законопроект, запрещающий кредиторам распространять информацию о заемных деньгах пенсионеров коллекторам. Об этом сообщил RT.

Отмечается, что нововведение сохранит в тайне от коллекторов данные о кредитных долгах пенсионеров и позволит защитить их права и интересы. Отмечается, что большинство российских пенсионеров имеют высокую закредитованность. Банки с легкостью занимают им небольшие денежные суммы потому, что эта категория людей имеет стабильный доход в виде пенсии.

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Обращения пенсионеров в банки за деньгами становятся закономерными и постоянными, им не всегда удается рассчитаться с кредиторами в срок. На данный момент в законодательстве не предусмотрено особенных уступок в отношении займов пенсионеров.

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