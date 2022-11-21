Общество 21 ноября 2022, 20:18 Депутаты предложили ввести уголовное наказание за публичные призывы к геноциду

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Зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко в разговоре с «Парламентской газетой» сообщила, что депутаты готовят законопроект об уголовном наказании за призывы к геноциду.

Как отметила депутат, разговоры об этом начали появляться после распространения русофобской риторики.

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«Установление уголовной ответственности за публичные призывы к геноциду является необходимой ответной мерой на трансформацию русофобской риторики», — добавила депутат.

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В Уголовном кодексе есть статья 282 «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства», однако это не то же самое, что понимается под понятием публичные призывы к геноциду, отметила Занко.