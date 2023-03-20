Общество 20 марта 2023, 09:22 Депутаты предложили ввести смертную казнь для террористов и педофилов Миронов: СРЗП настаивает на введении смертной казни для террористов и педофилов piqsels

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Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предложили ввести смертную казнь для террористов и педофилов. Об этом в интервью РИА «Новости» сообщил лидер СРЗП Сергей Миронов.

«Мы настаиваем на этом, и мы будем настаивать», — заявил он.

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Также Миронов напомнил, что ранее представители его партии уже выдвигали на рассмотрение закон о высшей мере наказания — расстреле — для осужденных за убийство детей. По его словам, такого вердикта судей достойны те злоумышленники, которые сначала насилуют несовершеннолетних, а затем лишают их жизни.

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По словам Миронова, смертную казнь стоит ввести и для другой группы лиц. К ней он отнес террористов и их пособников.

Также глава партии СРЗП со ссылкой на неуказанные соцопросы заявил, что примерно 70% россиян согласятся с предложением вернуть смертную казнь.

Миронов предположил, что подобные приговоры должны приводиться в исполнение после подтверждения приговора суда первой инстанции Верховным судом с коллегией присяжных. Свое мнение по этому вопросу он объяснил несовершенством системы исполнительных органов.