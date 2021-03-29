Депутаты предложили ввести лимит на количество кредитов россиянам
Российские депутаты предложили установить лимит на количество кредитов, которые могут выдавать банки одному человеку. Согласно новому закону виды займов, по которым вводятся ограничения, определит Центробанк.
Законопроект уже внесен в Госдуму, сообщают «Ведомости». Устанавливать ограничение на количество займов Банк России будет на основании решения своего совета директоров. Информацию о лимитах предполагается публиковать на сайтах финансовых организаций.
«В случае нарушения кредитными или микрофинансовыми организациями установленных Банком России прямых количественных ограничений [займов] предлагается предусмотреть повышенные значения надбавок к коэффициентам риска», — пишет издание.
Центробанк 19 марта впервые с конца 2018 года увеличил ключевую ставку на 0,25 процентных пункта — с 4% до 4,5%. Это приведет к росту стоимости кредитов как для бизнеса, так и для граждан. В регуляторе объяснили, что такое решение обосновано более быстрым восстановлением внутреннего спроса и ростом инфляции. До конца года, по словам представителя ЦБ, ставка может повыситься еще раз.