Депутаты предложили ввести льготы для инвалидов на платных трассах

Думский комитет по труду и соцполитике готовит поправки в закон, чтобы облегчить в будущем жизнь российским автомобилистам с инвалидностью. Депутаты хотят, чтобы они пользовались платными трассами безвозмездно.

Как сообщил RT со ссылкой на главу комитета, автора инициативы Ярослава Нилова, поправки предусматривают бесплатный проезд по платным трассам машинам, на которых установлен знак «Инвалид». Он отметил, что в России выдаются персонифицированные знаки инвалидам, которые сами управляют автомобилем или перевозят детей-инвалидов. В этом случае они могут не платить за парковку.

«Мы же считаем, что данные льготы можно распространить и на платные трассы, что станет серьезной мерой поддержки для этой категории граждан», — заявил Нилов.

Информация о транспортных средствах, которые оборудованы знаком «Инвалид», с июля 2020 года будет храниться в федеральном реестре инвалидов будет храниться. Именно поэтому, считает Нилов, реализовать его идею технически будет легко.

Собеседник добавил, что как только законопроект будет готов, его направят в правительство.