Депутаты предложили ввести амнистию за административные нарушения ПДД

Депутаты предложили объявить амнистию за административные нарушения ПДД. Проект постановления об этом 26 апреля внесут на рассмотрение в Госдуму.

«С коллегами по ЛДПР предлагаем амнистировать автомобилистов, совершивших неопасные административные правонарушения. Это то, что предусмотрено 12-й главой КоАП РФ за исключением статей 12.8 (управление авто в нетрезвом виде) и 12.26 (отказ от медосвидетельствования для выявления опьянения)» — написал в своем Telegram-канале один из авторов документа, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

По его словам, реализация инициативы может стать существенным подспорьем для россиян в сложившейся социально-экономической ситуации. При этом амнистированных водителей не будут освобождать от обязанности по возмещению вреда, который они причинили во время нарушения ПДД.

Как уточнил Нилов, проект постановления внесут на рассмотрение в Госдуму во вторник, 26 апреля. Если документ одобрят, то амнистия начнет действовать со дня его опубликования.