Депутаты предложили внести поправки в закон о страховых пенсиях

Группа депутатов Госдумы, а также сенаторы Иван Абрамов, Елена Афанасьева, Вадим Деньгин и Ирина Кожанова предложили внести изменения в статью 15 Федерального закона «О страховых пенсиях». Об этом написал RT.

По их словам, поправки в законе помогут повысить пенсионное обеспечение родителей.

«Законопроектом в целях улучшения пенсионного обеспечения родителей предлагается внести изменения в статью 15 Федерального закона „О страховых пенсиях“, согласно которым коэффициенты за полный календарный год засчитываемого в страховой стаж периода ухода за ребенком увеличиваются в два раза, то есть 3,6 — в отношении периода ухода за первым ребенком, 7,2 — за вторым, 10,8 — за третьим или четвертым ребенком», — говорится в записке.

Если же законопроект будет принят, то за рождение и воспитание четырех и более детей родители смогут получить 48,6 балла, что в 2022 году составляет 5217,7 рубля. Поправки могут вступить в силу уже 1 января 2023 года.