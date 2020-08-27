Депутаты предложили ужесточить наказание за незаконную коллекторскую деятельность

В скором времени в Госдуму внесут законопроект, который предусмотрит ужесточение наказание коллекторам, ведущим незаконную деятельность. Если проект будет одобрен, наказание увеличат до пяти лет лишения свободы.

Соответствующий законопроект разработали члены думского комитета по безопасности и противодействию коррупции, сообщает ТАСС. В ближайшее время документ направят в Госдуму. Отмечается, что Центробанк РФ уже составил положительный отзыв данной инициативе.

От граждан поступает огромное число жалоб на выбивание коллекторами долгов с применением к должнику <...> физической силы, угроз, уничтожением или порчей имущества Василий Пискарев глава комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Благодаря законопроекту в Уголовный кодекс РФ внесут дополнительную статью, которая предусматривает ужесточение наказания. Максимальный срок лишения свободы для одного человека — пять лет, для группы — 12.

Под такое наказание могут попасть коллекторы, которые применяют насилие к должникам или угрожают им причинить вред.