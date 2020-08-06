Депутаты предложили увеличить выплаты ухаживающим за инвалидами россиянам

Депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект, согласно которому выплаты ухаживающим за инвалидами безработным россиянам будут увеличены до 10 тысяч рублей.

Такую меру предложили ввести для граждан, которые занимаются уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства первой группы или инвалидом первой группы. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов уточнил, что размер выплаты будут индексировать каждый год, пишет сайт «Дни.ру».

В настоящий момент за уход за некоторыми категориями инвалидов предусмотрено получение пособий. Их размер не индексируется. Выплаты составляют 1200 рублей. В случае принятия на федеральном уровне, закон вступит в силу с 1 января будущего года.