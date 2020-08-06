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    06 августа 2020, 13:28

    Депутаты предложили увеличить выплаты ухаживающим за инвалидами россиянам

    Полина Петрова

    Депутаты внесли в Госдуму РФ законопроект, согласно которому выплаты ухаживающим за инвалидами безработным россиянам будут увеличены до 10 тысяч рублей.
    Депутаты предложили увеличить выплаты ухаживающим за инвалидами россиянам

    Такую меру предложили ввести для граждан, которые занимаются уходом за ребенком-инвалидом, инвалидом с детства первой группы или инвалидом первой группы. Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов уточнил, что размер выплаты будут индексировать каждый год, пишет сайт «Дни.ру».

    В настоящий момент за уход за некоторыми категориями инвалидов предусмотрено получение пособий. Их размер не индексируется. Выплаты составляют 1200 рублей. В случае принятия на федеральном уровне, закон вступит в силу с 1 января будущего года.

    Новости SMI.FM