Общество 11 января 2023, 19:10 Депутаты предложили установить запрет на хирургические процедуры для животных без ветеринарных показаний

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Депутаты внесли в Госдуму законопроект, в котором говорится, что следует запретить хирургические операции животным, которые делаются не по ветеринарным показаниям и нарушают физиологию. Об этом написала «Парламентская газета».

Однако ограничения не коснутся стерилизации и некоторых других процедур.

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Как заметил первый зампред председателя комитета Госдумы Владимир Бурматов, страдают от операций не только кошки, которым отрезают когти вместе с фалангами, но и собаки, которым подрезают голосовые связки.

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Иногда животным делают татуировки на теле. «Это тоже дикость и варварство», — добавил депутат.

По словам спикера Мосгордумы Алексея Шапошникова, корректировки в законопроект, который получил название «о мягких лапках», уже отправлены в Госдуму.