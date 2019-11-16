Депутаты предложили установить минимальную зарплату бюджетников

Минимальный уровень заработной платы предложили ввести для региональных работников бюджетной сферы. Соответствующий законопроект внес на рассмотрение в Госдуму парламент Республики Северная Осетия — Алания.

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«Месячная заработная плата <…> не может быть ниже двукратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения, установленного в субъекте Российской Федерации, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность», — сказано в документе, опубликованном в электронной базе нижней палаты парламента.

Согласно проекту закона, минимальную планку установят для медиков, специалистов сферы культуры, преподавателей и других бюджетников.

Деньги для реализации инициативы депутаты предлагают взять из бюджетных средств, которые повысились после «улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».

Ранее правительство поддержало законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ). С 1 января 2020 года зарплаты должны вырасти до 12 130 рублей (на 7,5%). Предполагается, что увеличение коснется порядка 3,2 миллионов россиян. Половина из них работает в государственных и муниципальных учреждениях.