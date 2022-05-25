Депутаты предложили ускорить сроки переселения москвичей по реновации

Сейчас на то, чтобы зарегистрироваться в новой квартире одновременно с прекращением прав собственности на старое жилье по программе реновации у москвичей есть 90 дней, однако в реальности большинство оформляют бумаги за месяц. Группа депутатов предложила установить именно такой срок заключения договоров о переходе права собственности на жилое помещение, написала «Парламентская газета».

Депутаты Петр Толстой, Ирина Белых, Светлана Разворотнева и Татьяна Буцкая предложили ускорить темпы переселения, сократив сроки заключения договоров. Также законопроектом предлагается сократить с 30 до 20 дней срок, когда собственник освобождаемого помещения может подать заявление о выплате возмещения в денежной форме либо о предоставлении в собственность равноценного жилья.