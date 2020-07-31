Депутаты предложили упростить получение российского гражданства для пожилых иностранцев

Предполагается, что пожилые люди из стран СНГ, которых хотят перевезти в Россию родственники, смогут получить российское гражданство по упрощенной процедуре.

«Сами процедуры нелегкие, но иной раз они усложняются — в процессе оформления гражданства теряются документы, и пожилым людям приходится их заново восстанавливать. А это не только справки собрать, но и пройти медкомиссию, причём неоднократно», — объяснила Костенко.

Например, в Краснодарском крае медкомиссию можно пройти лишь в Краснодаре. То есть пенсионерам из Сочи, которым 75-90 лет, приходится ехать туда, чтобы получить документ о состоянии здоровья.

По новому законопроекту люди в возрасте от 75 лет попадают в категорию упрощенного получения гражданства. Также льготами будут обеспечены граждане от 65 лет с инвалидностью I, II или III группы.