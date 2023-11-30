30 ноября 2023, 00:48
Депутаты предложили упросить для желающих репатриироваться в Россию получение вида на жительство
Законопроект об упрощенном получении ВНЖ для репатриантов в России внесли в ГД
В Госдуму внесли законопроект, который упростит получение вида на жительство соотечественникам, желающим репатриироваться в Россию. С инициативой выступил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, законопроект разместили в электронной базе Госдумы.
Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут по новому закону оформить заявление о виде на жительство через посольство или консульство, при условии участия в программе репатриации. ВНЖ они могут получить без разрешения на временное проживание.
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Вид на жительство выдает территориальное МВД по субъекту, выбранному для переселения. Для репатриантов обязательна дактилоскопия с государственной регистрацией, предоставление медицинских документов, в которых подтверждено отсутствие наркозависимости и ВИЧ-инфекции.
В октябре в ГД предложили упростить получение вида на жительство иностранцами, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России.
Госдума РФ
Россия
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