Общество 30 ноября 2023, 00:48 Депутаты предложили упросить для желающих репатриироваться в Россию получение вида на жительство Законопроект об упрощенном получении ВНЖ для репатриантов в России внесли в ГД РИА «Новости»

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В Госдуму внесли законопроект, который упростит получение вида на жительство соотечественникам, желающим репатриироваться в Россию. С инициативой выступил глава комитета по делам СНГ Леонид Калашников, законопроект разместили в электронной базе Госдумы.

Соотечественники, проживающие за рубежом, смогут по новому закону оформить заявление о виде на жительство через посольство или консульство, при условии участия в программе репатриации. ВНЖ они могут получить без разрешения на временное проживание.

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Вид на жительство выдает территориальное МВД по субъекту, выбранному для переселения. Для репатриантов обязательна дактилоскопия с государственной регистрацией, предоставление медицинских документов, в которых подтверждено отсутствие наркозависимости и ВИЧ-инфекции.

В октябре в ГД предложили упростить получение вида на жительство иностранцами, чьи родственники по прямой восходящей линии постоянно проживали в границах современной России.