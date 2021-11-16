Депутаты предложили способы борьбы с ДТП с участием курьером

Аварии на дорогах с участием курьеров на велосипедах, самокатах и автомобилях стали обычным делом. В разговоре с «Парламентской газетой» первый зампредседателя Комитета Госдумы по контролю Михаил Романов предложил способ борьбы с этим явлением.

Доставщики еды часто превышают скорость, передвигаясь по городу очень быстро и неосторожно. Не в последнюю очередь это связано с тем, что компании дают им мало времени на доставку, а за опоздания штрафуют.

«В стремлении избежать денежного наказания и добраться до нужного адреса в срок во что бы то ни стало курьеры часто нарушают правила дорожного движения, что приводит к ДТП», — пояснил Романов.

Он предложил законодательно ограничить компании в праве штрафовать курьеров за опоздания. По мнению депутата, избавившись от опасности потерять часть зарплаты, курьеры станут передвигаться по городу осторожнее.

Его поддержали и другие депутаты, согласившись с тем, что нарушать правила дорожного движения курьеров вынуждают жесткие условия работы. Первый зампред Комитета Госдумы по правам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая предложила также усилить контроль за рабочим графиком курьеров.

«Курьеры, так же как и таксисты, порой работают по 24 часа в сутки. Если они все это время за рулем, то снижается концентрация внимания. Необходим контроль за рабочим графиком курьеров», — считает Буцкая.