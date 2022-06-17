Депутаты предложили сократить сроки действия ОСАГО

Сократить действие полисов ОСАГО до одного месяца предложили депутаты Госдумы. По их мнению, таким образом человеку не придется терять деньги, а застрахованных автомобилей на дороге станет заметно меньше. Об этом написали «Известия».

Поправки к закону об ОСАГО внесли депутаты от ЛДПР. Они уменьшают минимальный срок действия полиса автогражданской ответственности с одного года до одного месяца. По словам парламентариев, бывают ситуации, когда полис нужен на более короткий срок — например, для поездки в другой город. При этом по действующим законам автовладелец должен заключить годичный контракт, а затем его расторгнуть. В такой ситуации водителю бывает проще и дешевле заплатить штраф за поездку без ОСАГО стоимостью 800 рублей, чем покупать страховку, которая стоит не менее пяти тысяч рублей.

Поправки в закон об ОСАГО призваны снизить количество незастрахованных автовладельцев. Авторы инициативы фиксируют рост случаев езды без полисов ОСАГО в 39 субъектах Российской Федерации.

В действующем законодательстве также есть исключения, позволяющее приобретать более короткое ОСАГО. Например, если автомобилист купил или унаследовал автомобиль и ему нужно доехать до места регистрации транспортного средства. В этом случае он может оформить страховку на срок не более 20 дней. Есть послабления и для иностранцев: им позволено сделать страховку на срок от пяти дней, на месяц, три или шесть, в том случае, если машина зарегистрирована в другом государстве.

Страховое сообщество скептически относится к инициативе депутатов Госдумы. При этом они наблюдают рост покупок ОСАГО. Зато эксперты в целом положительно отнеслись к сокращению сроков действий договоров ОСАГО. Такие укороченные полисы подойдут тем, кто пользуется автомобилем сезонно — мотоциклистам, дачникам, полагают специалисты.