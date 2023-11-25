Общество 25 ноября 2023, 13:18 Депутаты предложили сократить рабочий день для матерей с двумя детьми Слуцкий предложил ввести сокращенную рабочую неделю для женщин с двумя детьми РИА «Новости»

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Фракция ЛДПР направила на рассмотрение в правительство закон о сокращении продолжительности рабочего дня для матерей двух и более детей на один час. Об этом пресс-служба партии сообщила в Telegram-канале.

«ЛДПР предложила сократить на один час рабочий день матерям двух и более детей до 18 лет. При этом заработную плату необходимо выплачивать в том же объеме, как в случае с полной рабочей неделей», — указали в публикации.

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Лидер партии Леонид Слуцкий отметил, что в течение рабочего дня у матерей возникает много дел: посетить утренние кружки, отвести ребенка к врачу.

«Женщины испытывают стресс, отпрашиваясь каждый раз. Это сказывается на отношениях с коллегами и качестве работы. Утверждение дополнительного часа сделает их жизнь удобнее. Ведь вырастить ребенка — ответственная и большая работа», — подчеркнул он.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко предложила освободить многодетные семьи от уплаты НДФЛ.