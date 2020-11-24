Депутаты предложили штрафовать за нарушение закона об устойчивом Рунете

Для юридических лиц размер денежное наказание составит от 20 тысяч до 700 тысяч рублей. Если требования будут нарушены повторно, наложится штраф от 60 тысяч до одного миллиона рублей, пишет ИА НСН.

Накануне президент РФ Владимир Путин подписал закон, позволяющий руководству государства изолировать российский сегмент интернета и контролировать входящий в него трафик.