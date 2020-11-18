Депутаты предложили сделать исключения из правил для хозяев собак-поводырей

Владельцев хотят освободить от того, чтобы убирать за собаками, гулять с ними в специально отведенных местными властями местах и не отпускать их на дороге, во дворах, на детских площадках. Помимо прочего, парламентарии хотят закрепить на законодательном уровне понятие «собака-поводырь». Это питомец со спецснаряжением и документом, подтверждающим, что животное прошло обучение.

Председатель Комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что проект планируется рассмотреть в ближайшее время.

«Думаю, рациональное зерно здесь есть», — отметил он.

Депутат напомнил, что в настоящий момент собаку-поводыря можно провозить в самолете. Помимо прочего, МЧС разрешает ходить с таким питомцем на пляж. Базовый закон о социальной защите инвалидов гласит, что собаку-проводника должны пускать на объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры при предъявлении хозяином паспорта собаки-помощника.