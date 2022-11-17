Общество 17 ноября 2022, 03:17 Депутаты предложили разделить социальную и медицинскую реабилитацию наркозависимых Депутат ГД Хамзаев предложил убрать ограничение для социальной реабилитации наркозависимых Unsplash

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Наркозависимым предложили помогать, не отправляя их в больницу. Законопроект о социальной реабилитации внесли в Госдуму на второе рассмотрение, при этом в него предложили добавить поправку — убрать ограничение, которое обязывает проводить медицинскую реабилитацию перед социальной. Автором поправки стал член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Бийсултан Хамзаев, об этом сообщила «Парламентская газета».

Согласно действующему законодательству, государство гарантирует наркозависимым лечение, медицинскую помощь и социальную реабилитацию. Закон предусматривает оказание социальной помощи только после медицинской. Это ограничение предложили убрать, что даст возможность больным наркоманией получить соцподдержку без обязательного лечения в медучреждении.

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Новый законопроект также регламентирует формы социальной реабилитации. К ней предложили отнести психологические, юридические, педагогические и трудовые услуги. Наркозависимым помогут с трудоустройством, восстановлением документов и адаптацией в социуме.

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Минздрав и Минтруд разработают и утвердят совместный порядок поэтапного прохождения больными наркоманией медицинской и социальной реабилитации. Законопроект принят в первом чтении 27 сентября.