Депутаты предложили оплачивать школьные сборы

Депутаты ЛДПР выступили с инициативой оказать финансовую поддержку родителям в школьных сборах. Соответствующий законопроект уже подготовлен.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сообщил в своем Telegram-канале, что документ уже отправлен на рассмотрение.

Финансовую поддержку в размере 10 тысяч рублей могут получить родители и опекуны, отмечается в документе. Сумма выплачивается раз в год и на каждого школьника в семье. Также в законопроекте указано, что выплата не зависит от дохода семьи.

Авторы законопроекта объясняют свою идею тем, что у многих родителей расходы на школьные сборы могут превышать 20 тысяч рублей. А после пандемии коронавируса это не все могут осилить.

Предполагается, что если законопроект одобрят, то он может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Ранее стало известно, что родители школьников все еще опасаются за обучение детей. Многие уверены, что учеников опять отправят учиться дома, поэтому начали скупать глобусы и школьные парты.