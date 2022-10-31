Депутаты предложили ограничить возраст участников квестов | 360°

Общество 31 октября 2022, 13:05 Депутаты предложили ограничить возраст участников квестов

Читать 360tv в

Депутаты Госдумы выступили с инициативой ограничить возраст участников квестов в России на фоне участившихся несчастных случаев. Об этом написала «Парламентская газета».

Генпрокуратура поддержала инициативу и планирует отправить письмо в правительство с уточнением возраста детей, которые могут проходить квесты.

Реклама

По словам первого зампредседателя Комитета Госдумы по просвещению Яны Лантратовой, за последнее время десятки детей и взрослых получили травмы во время прохождения испытаний.

Реклама

«Причина таких случаев в том, что нередко квесты организуют непрофессиональные и неаттестованные фирмы и артисты, а в законе нет понятия „квест“ и не предусматривается регулирование деятельности по их проведению», — сказала Лантратова.

Политик отметила, что настало время принять стандарты безопасности в квест-индустрии.