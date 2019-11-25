Депутаты предложили обязать росгвардейцев представляться во время службы

Сотрудникам Росгвардии вменят в обязанности представляться и предъявлять служебное удостоверение. С такой инициативой выступила группа депутатов. Законопроект уже внесен на рассмотрение в Госдуму.

Авторами документа стали глава думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев и его зампред Александр Хинштейн, представляющие фракцию «Единая Россия». Вместе с ними проект закона разрабатывал и депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг, сообщил сайт нижней палаты парламента.

Указанная обязанность в случае обращения к гражданину есть только у сотрудников полиции. Росгвардейцы делать это не обязаны, хотя «несут службу в единой дислокации с сотрудниками органов внутренних дел, выполняя смежные задачи».

Депутаты указали, что законопроект призван исправить существующую проблему.

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«Граждане вправе знать, что к ним обращается законный представитель власти, а не просто человек, надевший форму с погонами. И в данном случае мы лишь устраняем правовой пробел», — пояснил Пискарев.

По его словам, норма коснется только тех сотрудников Росгвардии, которые имеют специальные полицейские звания и имеют отношение к обеспечению общественного порядка и безопасности.

На сотрудников спецподразделений Росгвардии — ОМОНа и СОБРа — требования распространяться не будут. Исключение объяснили соображениями их личной безопасности.