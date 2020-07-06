Депутаты предложили Минтруду поддержать многодетных отцов

По мнению законодателя, многодетные отцы могли бы досрочно начать получать страховую пенсию по старости. Однако эта инициатива не получила поддержки в Министерстве труда. В ответе ведомства говорится, что этот вопрос может решаться за счет средств субъектов РФ.

«Таким образом, в целях компенсации отсутствия у многодетных отцов права на назначение досрочной страховой пенсии по старости предлагаю Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации разработать альтернативные меры социальной поддержки», — обратила внимание парламентарий.