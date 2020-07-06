Депутаты предложили Минтруду поддержать многодетных отцов
Депутат Госдумы Оксана Бондарь высказалась за необходимость поддержать многодетных отцов, которые воспитывают детей без матери. Об этом сообщила «Парламентская газета».
По мнению законодателя, многодетные отцы могли бы досрочно начать получать страховую пенсию по старости. Однако эта инициатива не получила поддержки в Министерстве труда. В ответе ведомства говорится, что этот вопрос может решаться за счет средств субъектов РФ.
«Таким образом, в целях компенсации отсутствия у многодетных отцов права на назначение досрочной страховой пенсии по старости предлагаю Министерству труда и социальной защиты Российской Федерации разработать альтернативные меры социальной поддержки», — обратила внимание парламентарий.