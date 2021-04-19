Депутаты предложили изменить закон о ПДД

Глава комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов сообщил, что в Госдуму внесен проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Полагаем, что сложность дорожно-транспортных отношений требует создания единой системы законодательства и установления правил дорожного движения ФЗ, что позволит исключить непубличный характер вносимых изменений в ПДД», — написал Нилов.

Он отметил, что это позволит в большей степени отразить требования к участникам дорожного движения, а также их права. Изменения планируется внести в закон «О безопасности дорожного движения». Проект внесен на рассмотрение от депутатов фракции ЛДПР. При этом глава комитета назвал существующие правила дорожного движения с точки зрения формального статуса не законом, а «подзаконным актом».

Нилов добавил, что если законопроект будет одобрен, нормы вступят в силу уже с 1 января 2022 года.

Председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков ранее заявил, что выделенные дорожки для велосипедов, скутеров и электросамокатов необходимо перенести с проезжей части на пешеходную зону.