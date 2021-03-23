Депутаты предложили давать срок коллекторам, которые угрожают и применяют насилие

Депутаты во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым предложили лишать свободы на срок до 12 лет коллекторов, которые применяют насилие или угрожают клиенту. Во вторник в Госдуму был внесен законопроект.

«Депутатам регулярно поступают жалобы на действия коллекторов, которые угрожают, вплоть до физической расправы, не только самим должникам, но и их родным и близким», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте Госдумы.

Кроме того, председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что в рамках законопроекта предлагается выделить отдельный состав преступления — «незаконное осуществление деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц».

Коллектору будет грозить срок в размере пяти лет или штраф до полумиллиона рублей, если он угрожает человеку, пытается повредить его имущество или обещает сделать это. Так же — в случае распространения о должнике заведомо ложных или порочащих его сведений. Если преступление совершено группой лиц, то срок лишения свободы может увеличиться до 12 лет.