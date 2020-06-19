Депутаты предложили чаще проверять приемные семьи

После истории с истощенной девочкой из Брянска депутаты решили разработать законопроект, чтобы усилить контроль за приемными семьями. Органы опеки должны будут посещать такие семьи раз в два-три месяца.

«На мой взгляд, существующие сроки проверки приемных детей не выдерживают критики. Чтобы обеспечить достаточную защиту передаваемых в приемную семью детей, перерывы между проверками надо сократить до двух-трех месяцев независимо от продолжительности пребывания ребенка в приемной семье», — сказал «Известиям» депутат ГД Борис Пайкин.

По нынешним правилам, органы опеки должны проверять приемные семьи не реже чем раз в полгода. Но, например, к девочке из Брянска органы последний раз приходили в сентябре 2019 года.

Еще одним упущением, по мнению Пайкина, является то, что у органов опеки даже нет фотографий приемных детей, так что родители могут просто продемонстрировать другого ребенка.

В Следственном комитете рассказали, что в 2020 году от действий опекунов и попечителей пострадали 33 ребенка, еще 14 — от усыновителей. Но это только данные о делах, которые дошли до суда.

Директор детского благотворительного фонда «Солнечный город» Марина Аксенова отметила, что негативные истории подрывают доверие к институту приемной семьи, хотя, на самом деле, счастливых случаев намного больше. Что касается усиления контроля, по ее словам, сейчас на одного специалиста приходится 2,7 тысячи детей. Поэтому с индивидуальным подходом могут возникнуть сложности.