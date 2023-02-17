Общество 17 февраля 2023, 12:07 Депутаты предложили бесплатно обучать вождению членов семей призванных на службу по мобилизации

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Зампред Госдумы Шолбан Кара-оол и председатели думских комитетов Ярослав Нилов и Алексей Диденко обратились к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением бесплатно обучать вождению членов семей мобилизованных граждан, если у них есть автомобиль. Об этом написал RT.

По словам депутатов, в Госдуму не раз поступали подобные просьбы от членой семей мобилизованных.

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«В семьях мобилизованных есть автомобиль, однако супруги не могут им воспользоваться из-за отсутствия у них водительского удостоверения. Считаем, что данная инициатива заслуживает внимания», — сказали депутаты.

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Финансирование инициативы может пойти из бюджетных ассигнований, выделяемых ДОСААФ.

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