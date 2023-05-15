Общество 15 мая 2023, 10:25 Депутаты попросили Роспотребнадзор вернуть родительские дни в детских лагерях

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Депутаты Госдумы РФ Артем Метелев и Наталья Костенко обратились в Роспотребнадзор с просьбой снять запрет на посещение родителями детских лагерей в специальные дни. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Дополнительные ограничения ввели после начала пандемии коронавируса. Потом со временем некоторые запреты снимали, но родительские дни в классическом понимании так и не вернули. Напомним, в эти дни детей навещают семьи, они проводят родителям экскурсии и показывают концерты.

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«В целях исключения возникновения заболеваний среди детей младшего и среднего школьного возраста, участвующих в летней оздоровительной кампании, в соответствии с нормами СанПиН контакты с внешними посетителями необходимо проводить на открытом воздухе», — объяснили в Роспотребнадзоре.

Однако администрации лагерей ждут более четких указаний и пока не торопятся возвращать родительские дни.

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