Депутаты подсчитали размер недоплат пенсионерам из-за неправильной индексации

Российское правительство с 2015 года недоплатило пенсионерам в среднем около 90 тысяч рублей, поскольку существующее повышение пенсий меньше реального уровня инфляции. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин.

Он заявил, что по закону пенсии каждый год должны должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. Инфляция в 2015 году, по официальным данным, составляла 12,7%. Тогда приняли специальное решение — неработающим пенсионерам повысить выплаты только на 4% с 2016 года вместо 13%.

«Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — сказал депутат Ura.ru.

Такое мнение поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, пенсионеры потеряли эти деньги.

«У нас же по прогнозу инфляции индексируются пенсии, а не по факту. Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии», — заявил Коломейцев.

Ранее в ПФР объяснили, по какой причине в декабре придет пенсия за январь.