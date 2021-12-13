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    13 декабря 2021, 09:23

    Депутаты подсчитали размер недоплат пенсионерам из-за неправильной индексации

    Депутаты Смолин и Коломейцев заявили, что пенсионеры недополучили часть пенсии

    Наза Салех Захи

    Российское правительство с 2015 года недоплатило пенсионерам в среднем около 90 тысяч рублей, поскольку существующее повышение пенсий меньше реального уровня инфляции. Такое мнение выразил депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Олег Смолин.

    Депутаты подсчитали размер недоплат пенсионерам из-за неправильной индексации

    Он заявил, что по закону пенсии каждый год должны должны индексироваться в соответствии с темпами инфляции. Инфляция в 2015 году, по официальным данным, составляла 12,7%. Тогда приняли специальное решение — неработающим пенсионерам повысить выплаты только на 4% с 2016 года вместо 13%.

    «Мы не поленились и посчитали, сколько же потерял пенсионер при средней пенсии за счет того, что ему недоплачивали 9% все эти годы. Так вот результат получился такой: 90 с небольшим тысяч рублей», — сказал депутат Ura.ru.

    Такое мнение поддержал первый заместитель председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По его словам, пенсионеры потеряли эти деньги.

    «У нас же по прогнозу инфляции индексируются пенсии, а не по факту. Сейчас инфляция, по некоторым оценкам, 10%, а индексируют только 5%. При этом у нас неадекватные пенсии», — заявил Коломейцев.

    Ранее в ПФР объяснили, по какой причине в декабре придет пенсия за январь.