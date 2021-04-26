Депутаты подняли вопрос о получении городами-героями официального статуса

Крымские депутаты Госдумы разработали проект, который закрепит за городами-героями почетное звание. Статус девяти городов-героев в России до сих пор никак не закреплен в федеральном законодательстве.

Депутат от Крыма Константин Бахарев обратил внимание на эту тему благодаря ветеранам города-героя Керчи. Об этом написала «Парламентская газета».

«В России регламентирован нормативными актами правовой статус Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации… При этом мы констатируем, что полноценного правового статуса города-героя в Российской Федерации нет», — сказано в обращении президиума городского Совета ветеранов Керчи в адрес Бахарева.

В послании подчеркнуто, что у ветеранов нет права использовать изображение ордена Ленина и знака медали «Золотая звезда» на гербе и флаге. Также не установлено и других отличий.

Вопрос о законодательном признании статуса городов-героев обсуждался на слете «Союза городов-героев» в Новороссийске в 2019 году. Там приняли резолюцию, в которой говорилось о необходимости восстановить справедливость и решить «давно назревший вопрос, касающегося законодательного закрепления исторического и правового статуса городов-героев, расположенных на территории Российской Федерации». Инициативные группы приняли соответствующие законопроекты, но Госдума не рассмотрела ни один из них.

По словам Бахарева, звание города-героя сегодня не дает никаких преимуществ.

«На мой взгляд, эти города вправе претендовать как минимум на дополнительное финансирование с целью сохранения и развития военно-исторического наследия, воинских мемориалов и памятных мест, связанных с их героическим прошлым», — считает он.

Депутат со своим коллегой, который представляет в Госдуме Севастополь, Дмитрием Беликом разработали проект федерального закона «О почетном звании Российской Федерации „Город-герой“».