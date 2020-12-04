Депутаты поднимут вопрос о выплате компенсаций обманутым дольщикам

По его словам, на решение проблемы обманутых дольщиков в скором времени из бюджета выделят около 50 миллиардов рублей. Деньги пойдут на обеспечение жильем или финансовую компенсациею тех, кто приобрел жилое помещение. Защитные меры не распространяются вложившихся в апартаменты.

Парламентарий отметил, что теперь все апартаменты, которые продаются в новых объектах, должны покупаться через эскроу-счета и так же реализовываться, как и квартиры. Депутат обратил внимание на несправедливость по отношению к тем, кто вложился в нежилые помещения для предпринимательской деятельности.

«У нас есть большое количество людей, которые выкупили через долевое строительство небольшие нежилые помещения на первых этажах, чтобы начать свой бизнес. Но на сегодняшний день они становятся последними в очередь по результатам банкротства и на самом деле просто теряют какую-либо надежду», — подчеркнул Николаев.

Парламентарий заключил, что люди должны получить те помещения, за которые отдали деньги.