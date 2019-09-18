Депутаты поддержали запрет небольших баров в жилых домах

«Домашние» бары уличили в мошенничестве Подробнее

Согласно законопроекту региональные власти смогут вводить дополнительные условия для розничной торговли и продажи алкоголя в заведениях, которые находятся в жилых домах. Таким образом, регионы смогут полностью запрещать реализацию спиртного, но только после проведения собрания с собственниками многоквартирного здания.

Нововведения потребуют внесения изменений в Жилищный кодекс, поэтому документ необходимо доработать ко второму чтению. В частности, авторы законопроекта предлагают установить минимальную площадь баров и кафе в 20 квадратных метров, но в пояснительной записке не указано, чем обосновано именно такое количество метров.

Причиной для разработки нового законопроекта стали многочисленные жалобы граждан, которые выступили против «пивнушек» в своих домах.