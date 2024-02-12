Общество 12 февраля 2024, 11:29 Депутаты поддержали законопроект о гражданских женах участников СВО Комитет ГД рекомендовал принять закон о выплатах гражданским женам бойцов СВО РИА «Новости»

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Члены комитета Госдумы по госстроительству и законодательству поддержали законопроект о правовом статусе гражданских жен участников спецоперации, предоставлении им льгот и выплат в случае гибели бойцов. Информацию об этом опубликовали в базе нижней палаты парламента.

Заседание профильного комитета прошло 12 февраля. Депутаты обсудили законопроект и рекомендовали Госдуме принять его в первом чтении.

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«Включить указанный проект федерального закона в проект порядка работы Государственной думы на 21 февраля 2024 года для рассмотрения в первом чтении», — постановил комитет.

Председатель комитета Павел Крашенников, сенаторы Андрей Турчак и Андрей Клишас внесли проект изменений в федеральный закон «О введении в действие части третьей Гражданского кодекса Российской Федерации» в конце января. Они предложили признавать супругами погибших или пропавших без вести участников СВО их сожительниц, распространять на них положенные в таких случаях льготы и выплаты. Гражданские жены смогут добиться присвоения такого статуса через суд, если супруги жили вместе более трех лет или не менее одного в случае наличия ребенка.

В Балашихе семьям участников СВО предоставили скидки на отдых в парках Пехорка, Ольгинский и Пестовский. Они смогут внести только половину стоимости.