Депутаты поддержали инициативы тундровиков в ЯНАО

Тундровикам разрешат прописываться в муниципальных образованиях по маршруту кочевья. Также упрощен порядок усыновления сирот.

Об этом сообщило ИА «Север-пресс» со ссылкой на пресс-службу Заксобрания ЯНАО. Инициаторами стали депутаты региона, в том числе Григорий Ледков, сенатор от Ямала.

До этого прописываться было разрешено в муниципальных районах по адресу местной администрации. Но так как не во всех регионах существуют муниципальные районы, это понятие заменили «муниципальными образованиями», чтобы охватить все административные единицы.

Также документы на усыновление теперь можно получить не только в администрациях муниципальных образований, но и в их территориальных отделах населенных пунктов, через которые идет маршрут кочевья.

«Положительное решение сразу двух наших вопросов на федеральном уровне, затрагивающих интересы коренных жителей», — оценил председатель Законодательного Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

Ранее на Ямале решили вакцинировать тундровиков от сибирской язвы. Прививают кочевников старше 14 лет, исключения — беременные, кормящие матери и входящие в группу риска, сообщила ОГТРК «Ямал-регион».