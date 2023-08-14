14 августа 2023, 16:43
Депутаты петербургского Заксобрания Четырбок и Ржаненков предложили продлить срок выплаты детских пособий
Депутаты петербургского Заксобрания Денис Четырбок и Александр Ржаненков предложили продлить срок выплаты детских пособий. Они подготовили изменения к Федеральному закону «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», написала «Парламентская газета».
Авторы инициативы подчеркивают, что дети в возрасте от 17 до 18 лет продолжают обучение и не имеют возможности самостоятельно зарабатывать деньги. Они по-прежнему остаются зависимыми от родителей.
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«Лицо, все еще являющееся ребенком и находящееся на попечении родителей, несправедливо лишается части гарантированной государством материальной поддержки», — говорится в сообщении.
На сегодняшний день пособие полагается беременным женщинам и лицам, имеющим детей в возрасте до 17 лет.
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