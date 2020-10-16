Депутаты оценили возможность закрепить 31 декабря как выходной день

Последний день будущего года включили в зимние каникулы из-за норм трудового кодекса по переносу праздничных дней, которые пришлись на выходные.

«Это общепринятое правило норм трудового кодекса, согласно которому если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на другой день», — пояснила Бессараб.

При этом планов сделать 31 декабря выходным навсегда нет. Депутат заметила, что для многих этот день и так уже не является рабочим. Как считает член комитета, если последний день года официально станет выходным, граждане начнут его коллективно отмечать уже 30 числа.

Бессараб призналась, что сама проголосовала бы за то, чтобы сделать 31 декабря нерабочим на постоянной основе. Вместе с тем она видит необходимость в сохранении общего количества праздничных календарных дней, которых в нашем государстве 14.