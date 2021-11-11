Депутаты оценили идею создания раздела для жалоб на фейки о коронавирусе на «Госуслугах»

Депутаты Госдумы Владимир Гутенев и Светлана Бессараб в разговоре с RT оценили предложение создать на «Госуслугах» раздел для жалоб на недостоверную информацию о коронавирусе. Они сошлись во мнении, что такой раздел будет полезен.

Председатель комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев согласился, что снижение темпов пандемии нужно поддерживать любыми мерами.

«На желание наших сограждан прививаться, к сожалению, очень сильно влияют фейковые новости, которые необъективно освещают и даже вводят в заблуждение по поводу возможных последствий после прививок», — отметил он.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб добавила, что такой раздел можно было бы сделать не на «Госуслугах», а на специальном сайте, посвященном информации о коронавирусе.

«Есть специальный портал, он предназначен для облегчения доступа к социальной помощи, государственным гарантиям, государственным муниципальным услугам. А все, что касается коронавируса, нужно оставить на портале, который уже существует и зарекомендовал себя среди россиян», — пояснила свою точку зрения депутат.