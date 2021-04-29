Депутаты Омского горсовета выразили недовольство по поводу озеленения

Депутаты Омского городского совета вместе с представителями департамента архитектуры и градостроительства мэрии поговорили на темы озеленения города и ремонта дорог, сообщил Infox.ru.

Представитель мэрии Омска Юлия Ильчук в своем отчете рассказала, что на сегодняшний день общая площадь зеленых насаждений в городе составляет 13,1 тысячи гектаров. Выяснилось, что вопрос озеленения крайне волнует парламентариев. Свое мнение высказал председатель комитета по вопросам градостроительства, архитектуры и землепользования горсовета Дмитрий Лицкевич.

«Вообще, я недоволен тем, как проходит озеленение нашего города. Деревьев вырубается много, а высаживается крайне мало. Необходимо, чтобы на сто вырубленных высаживалось триста новых. Только тогда Омск снова, как в советские времена, будет носить звание города-сада!», — подчеркнул депутат.

Он коснулся и темы ремонта дорог. По мнению Лицкевича, за последние четыре-пять лет город ощутимо продвинулся. Водителям стало стало легче ездить по ровному покрытию. В целом в бюджете Омска на ремонт дорог и тротуаров в 2021 и 2022 году заложено 100 миллионов рублей.