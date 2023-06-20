20 июня 2023, 17:22
Депутаты одобрили введение свободной экономической зоны в новых субъектах России
В Госдуме одобрили законопроект, предусматривающий создание в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях свободной экономической зоны. Об этом сообщил ТАСС.
Закон предусматривает особый режим налогообложения и обложения страховыми взносами, а также применение процедуры свободной таможенной зоны, написал «Взгляд».
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Следить за свободной экономической зоной будет уполномоченный правительством федеральный орган исполнительной власти в сфере создания и функционирования СЭЗ.
Экономика
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