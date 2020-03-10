Депутаты одобрили Бога и брак в поправках к Конституции

В Конституции хотят уточнить, что такое брак, и упомянуть Бога. Обе поправки одобрили депутаты во втором чтении изменений к основному закону страны. Общероссийское голосование по ним состоится 22 апреля.

На пленарном заседании в Госдуме парламентарии одобрили упоминание Бога в Конституции РФ, сообщил «Интерфакс».

В поправке говорится, что в тысячелетней истории Российской Федерации хранится «память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога». Речь в ней идет и о «преемственности развития российского государства» и «исторически сложившемся государственном единстве».

Светский характер России, заметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, не изменится из-за упоминания Бога в Конституции. Веру в него в предложенной президентом Владимиром Путиным поправке назвали наследием прошлых поколений.

Поддержали парламентарии и поправку к основному закону страны, который называет брак союзом мужчины и женщины. Новая норма поможет сохранить традиционные ценности.

Депутаты также согласились с поправками о праве Конституционного суда решать вопрос об исполнении в России решений международного арбитража, добавило ИА Nation News. Ко второму чтению изменений к основному закону страны, по информации News.Ru, приняты поправки о недопустимости отчуждения части территории РФ.