Депутаты одобрили блокировку сотовой связи в колониях и СИЗО

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении закон о блокировке сотовой связи в тюрьмах, СИЗО и колониях России. Заключенные больше не смогут пользоваться мобильными телефонами — их номера отключат.

Как сообщил ТАСС, документ разработали главы трех комитетов нижней палаты парламента Василий Пискарев, Александр Хинштейн и Павел Крашенинников. Согласно новому закону, операторы должны заблокировать номера, которыми пользуются осужденные в тюрьмах, подозреваемые, обвиняемые и осужденные в СИЗО и колониях.

В пояснительной записке говорится, что заключенным и так нельзя пользоваться сотовыми телефонами, однако гаджеты изымают тысячами. По словам авторов документа, мобильники заключенные используют для мошенничества, давления на свидетелей и управления членами ОПГ, которые находятся на свободе.

Пискарев отметил, что закон поможет перекрыть финансовую поддержку лидеров преступной среды и поставку в исправительные учреждения страны наркотиков и других запрещенных предметов.