Депутаты обсудят, как стимулировать людей вакцинироваться

Один из возможных вариантов стимуляции людей к вакцинированию — это дополнительные дни к отпуску.

«Если мы говорим о коронавирусе, о том, что нам нужно как можно быстрее получить коллективный или же популяционный иммунитет, стоит подумать, чтобы как-то поощрять людей, которые пошли на вакцинацию», — заметил депутат.

По его мнению, не стоит вводить COVID-паспорта, которые будут давать какие-то преимущества. Он напомнил, что есть большое число людей, которым нельзя вакцинироваться по медицинским показаниям.

«Получается, мы одних поощряем, а других дискриминируем», — добавил парламентарий.