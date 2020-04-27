Депутаты не поддержали перенос майских праздников из-за пандемии

Перенос майских праздников из-за разгула коронавируса может ударить по экономике. Перед страной сейчас стоит выбор: «праздновать и гулять» или «выкарабкиваться и восстанавливаться».

«Мы должны отдавать себе отчет, что дополнительный перенос — это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности», — приводит РИА «Новости» слова главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова.

Депутат добавил, что он сторонник того, чтобы Россия сейчас «выкарабкивалась» из сложной ситуации и восстанавливалась. По словам Нилова, сейчас все россияне находятся в режиме повышенной готовности, а разгул коронавируса и самоизоляция уже нанесли экономике РФ серьезный ущерб.

Его поддержала депутат Ольга Павлова. Она считает, что майские праздники, это не просто выходные, а приуроченные к историческим событиям даты. Их нельзя просто так перенести. Ранее треть россиян поддержали идею переноса майских праздников на другие дни. Еще треть сограждан выступили за отмену праздничных выходных в первые дни мая в этом году.

Россияне живут в режиме самоизоляции уже почти целый месяц. Людям запретили без веской причины выходить из дома, чтобы не допустить распространения уханьского вируса. Президент России Владимир Путин ранее объявил весь апрель нерабочим. По последним данным, в РФ зафиксировали 80 949 случаев заражения 2019-nCoV.