Депутаты не поддержали идею с курительными клубами

«Наша общая задача — максимально снизить потребления табака. <…> Меня волнует факт того, что это высокий риск любой онкологии», — признался зампред Комитета Николай Говорин.

По его мнению, предложения, которые ослабляют антитабачное законодательство, являются некой формой рекламы или привлечения. Исходя из этого депутат подчеркнул, что не нужны дополнительные посылы, которые побуждают людей к курению.

В свою очередь его коллега Борис Менделевич также обозначил важность борьбы с никотиновой зависимостью.

«Чисто теоретически, наверное, вполне возможно создание неких закрытых помещений, где с согласия собственника и всех присутствующих заведение может предоставлять что-то вроде курительного клуба», — допустил законодатель.

Он заметил, что от табака страдают не только курильщики, но и те, кто находится рядом (пассивные курильщики).

«Если теоретически представить возможность отделить одних от других, то есть вероятность создания подобных заведений», — добавил парламентарий.