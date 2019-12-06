Депутаты не будет устраивать новогоднего корпоратива

«Никаких плановых затрат на новогодние празднества в смете бюджета я не видел», — рассказал законодатель.

Он обратил внимание на то, что в 2018 году парламентарии также не проводили корпоратива. Депутат пояснил, что осенняя сессия Госдумы закончится речью спикера Вячеслава Володина, после чего прозвучит гимн. Нилов предположил, что народные избранники выпьют по бокалу шампанского в коридоре, этим все и ограничится.

«Напитки будут закуплены за счет депутатов — скорее всего каждая фракция сделает свой вклад», — подытожил член Госдумы.