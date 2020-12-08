Депутаты намерены защитить старинные особняки от разрушения

Отмечается, что незаконные ремонты в старинных постройках опасны тем, что могут быть повреждены разные ценности, будь то уникальный паркет, модерновые двери или лепнина ручной работы. Поэтому важно уточнить процессуальные меры в случае проведения подобных работ. В частности, имеются в виду ситуации, когда подрядчики или владельцы не реагируют на первое предписание и не приостанавливают ремонт.

Депутат предлагает в подобных случаях дать органам госохраны возможность принимать решение о принудительной приостановке работ.

«Подобный порядок уже применяется в процессе внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства», — добавила законодатель.