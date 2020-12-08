Депутаты намерены защитить старинные особняки от разрушения
Депутат Госдумы Наталья Костенко разработала законопроект, который даст право органам государственной охраны объектов культурного наследия во внесудебном порядке привлекать приставов для принудительной остановки незаконных ремонтных работ в старинных зданиях. Об этом сообщила «Парламентская газета».
Отмечается, что незаконные ремонты в старинных постройках опасны тем, что могут быть повреждены разные ценности, будь то уникальный паркет, модерновые двери или лепнина ручной работы. Поэтому важно уточнить процессуальные меры в случае проведения подобных работ. В частности, имеются в виду ситуации, когда подрядчики или владельцы не реагируют на первое предписание и не приостанавливают ремонт.
Депутат предлагает в подобных случаях дать органам госохраны возможность принимать решение о принудительной приостановке работ.
«Подобный порядок уже применяется в процессе внеплановых проверок субъектов малого и среднего предпринимательства», — добавила законодатель.