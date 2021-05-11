Депутаты намерены установить правила для походов по магазинам и кафе с собаками

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Денис Четырбок рассказал сайту kp.ru о законопроекте, который регулирует правила походов по кафе и магазинам с собаками.

По данным издания, законопроект уравняет всех владельцев собак в правах и запретит заведениям устанавливать свои правила.

«Некоторые запрещают пускать таких гостей, другие делают исключение для маленьких пород, третьи открыты для всех подряд. Единых правил нет», — заметил Четырбок.

Он напомнил, что на практике решение принимает продавец, администратор или охранник. При этом в заведениях сами хозяева за животными следят редко. Они могут посадить своих питомцев на ленты перед кассами или в продуктовые корзины.

Отмечается, что правила будут зависеть от размеров. Вероятно, что хозяевам крупных животных придется надевать на них намордник и оставлять у дверей магазинов и кафе.