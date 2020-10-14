Депутаты намерены усилить контроль за распределением средств медстрахования

«Эти комиссии, напомню, распределяют объемы медицинской помощи, за которыми „идут“ деньги для каждой больницы: чем больше этот объем, чем более дорогостоящие виды медпомощи разрешено оказывать, тем больше средств от фонда ОМС в итоге получит клиника», — обратил внимание зампред думского Комитета по охране здоровья Николай Говорин.

По его словам, есть больницы, где эти объемы завышены неоправданно. Например, частным клиникам отдаются существенные объемы дорогих видов медпомощи, в то время как в государственных больницах не хватает средств. По мнению парламентария, это в корне неправильно.