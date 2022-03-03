Депутаты Мособлдумы призвали сплотиться вокруг армии и президента

Депутаты всех фракций Московской областной думы обратились к жителям региона с призывом сплотиться вокруг армии и президента страны Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.

За документ единогласно проголосовали депутаты всех фракций в Мособлдуме. Речь идет о фракциях партий «Единая Россия», КПРФ, «Новые люди», «Справедливая Россия — За правду» и ЛДПР.

«Проявим солидарность всех слоев нашего общества и всех граждан нашего отечества. Своих не бросаем», — заявили депутаты.

В обращении говорится, что депутаты поддержали признание суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а также решение президента Владимира Путина о проведении специальной военной операции.

По мнению депутатов, с 2014 года на Украине продолжалось уничтожение русского языка, культуры и истории. Они отметили, что украинские власти готовились к вступлению в НАТО и рассматривали вопрос о выходе страны из безъядерного статуса.

«Наша страна не раз в истории переживала сложные времена и всегда побеждала. И в этот раз мы преодолеем все трудности и непременно победим», — сказано в документе.

В послании депутаты отметили, что власти Московской области делают все, чтобы обеспечить нормальную жизнь жителей региона. «Социальные программы будут продолжены и выполнены», — говорится в документе.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов отметил, что депутатам приходит много обращений жителей Подмосковья, которые просят моральной поддержки и объяснений. «Это понятно и ожидаемо. На нас всех обрушилась массированная вражеская военная пропаганда, поток лжи и фейков», — объяснил он.